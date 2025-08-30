На данный момент на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружено 28 массовых захоронений, там проведены необходимые раскопки и эксгумация останков.

Об этом сказал заместитель руководителя Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан Эльдар Самедов, которого цитирует «Репорт».

Он добавил, что в ходе этих раскопок и эксгумации были обнаружены останки 218 человек.

«В результате проведенных анатомических и молекулярно-генетических экспертиз личности 60 из них были установлены, а их останки переданы семьям», — поведал Самедов.