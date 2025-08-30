Объявлено расписание матчей основного этапа Лиги чемпионов c участием футбольного клуба «Карабах». Время игр бакинское.
1-й тур, 16 сентября — 00:00 БЕНФИКА (Португалия) – КАРАБАХ (Азербайджан)
2-й тур, 1 октября — 21:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – КОПЕНГАГЕН (Дания)
3-й тур, 22 октября — 21:45 АТЛЕТИК (Испания) – КАРАБАХ (Азербайджан)
4-й тур, 5 ноября — 21:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – ЧЕЛСИ (Англия)
5-й тур, 25 ноября — 00:00 НАПОЛИ (Италия) – КАРАБАХ (Азербайджан)
6-й тур, 10 декабря — 21:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – АЯКС (Нидерланды)
7-й тур, 21 января, 2026 г — 21:45 КАРАБАХ (Азербайджан) – АЙНТРАХТ (Германия)
8-й тур, 28 января — 00:00 ЛИВЕРПУЛЬ (Англия) – КАРАБАХ (Азербайджан)