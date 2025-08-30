Строительство железнодорожной линии Агдам-Ханкенди будет завершено к концу следующего года. Об этом заявил специальный представитель президента Азербайджанаи в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, сообщает АПА.

По его словам, в настоящее время строительство этой железнодорожной линии продолжается. Эмин Гусейнов отметил, что строительство железной дороги Агдам–Ханкенди будет завершено к концу следующего года.

Напомним, что первый пассажирский поезд Баку–Агдам–Баку ЗАО «Азербайджанские Железные Дороги» (АЖД) прибыл сегодня из столицы в Агдам. Поезд отправился из Баку в 07:10 и прибыл в Агдам в 11:53.

Пассажиры поезда смогут воспользоваться станциями Баку, Баладжары, Уджар, Ляки, Евлах, Барда, Кечерли, Тезекенд и Агдам.