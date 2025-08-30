Венгрия может наложить вето на планы Европейского союза (ЕС) проводить военные учения на территории Украины и обучения солдат ВСУ после прекращения огня.

Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что для предоставления обучения и консультаций на территории Украины Евросоюзу необходимо единогласное решение всех 27 членов блока. По данным издания, Венгрии наложит вето на планы ЕС.

Politico пишет, что в рамках миссии помощи Киеву 23 страны ЕС, а также Норвегия и Канада уже обучили около 80 000 украинских военнослужащих.