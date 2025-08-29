В связи с ужесточением визовых правил для въезда в Иран российские туристы больше не смогут оформить визу самостоятельно, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

«Теперь для оформления туристической визы в Иран необходимо обращаться к иранским туркомпаниям. Это можно сделать через российских туроператоров — они свяжутся с иранскими партнерами. Ирану пришлось ввести такие ограничения в связи с обострением конфликта в регионе Ближнего Востока, чтобы предотвратить въезд нежелательных лиц», — цитирует АТОР.

Новое правило касается и бронирования отелей в Иране.