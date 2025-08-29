29 августа продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

На судебном заседании были заслушаны показания обвиняемого Бако Саакяна, данные им предварительному следствию по уголовному делу и другие документы, имеющие отношение к уголовному делу.

Обвиняемый Б. Саакян в своих показаниях в ходе предварительного следствия заявил, что в 1993-1995 годах работал «начальником штаба материально-технического снабжения» в «армии обороны» самопровозглашенного режима. Он участвовал в обеспечении непосредственного снабжения вооруженных сил в боевых действиях, которые велись до мая 1994 года.

По его словам, ракетный комплекс «С-300», находившийся в городе Шуша в 2015-2020 годах, был поставлен Министерством обороны Армении.

В показаниях Б. Саакяна отмечается, что, в целом, снабжение оружием, боеприпасами, военной техникой и личным составом в периоды до и после 44-дневной войны 2020 года осуществлялось военно-политическим руководством Армении за счет государственного бюджета этой страны.

В своих показаниях он сообщил, что Министерство обороны Армении снабжало «министерство обороны» пресловутого режима оружием, боеприпасами и другим военным обеспечением.

В судебном заседании адвокат обвиняемого Гарика Мартиросяна, сославшись на прохождение лечения по состоянию здоровья, ходатайствовал о прекращении своего участия в процессе.

Судья поинтересовался, имеются ли возражения у обвиняемого. Г. Мартиросян возражений не высказал.

Решением суда участие защитника обвиняемого Г. Мартиросяна в процессе было прекращено.

Отмечалось, что для назначения Г. Мартиросяну нового защитника за счет государства копия решения суда будет направлена в Коллегию адвокатов Азербайджанской Республики.

Кроме того, судья З. Агаев отметил, что один из представителей потерпевших — адвокат Назрин Мамедли по семейным обстоятельствам не сможет участвовать в судебных заседаниях и в этой связи обратилась к суду с ходатайством о прекращении участия по данному уголовному делу.

Поскольку возражений не последовало, участие адвоката в судебном процессе было прекращено. Копия решения о назначении нового представителя будет направлена в Коллегию адвокатов.

Судебное заседание продолжилось оглашением показаний обвиняемого Давида Бабаяна, данных им на предварительном следствии, а также других относящихся к нему процессуальных документов.

Из показаний обвиняемого Давида Бабаяна предварительному следствию стало известно, что в 2020 году он был назначен «советником президента» самопровозглашенного образования, в 2021 году — «министром иностранных дел», а в 2023 году — «советником президента – специальным представителем президента так называемого режима по особым поручениям».

В своем показании он заявил, что оружие и боеприпасы пресловутому режиму поставлялись только из Армении через Министерство обороны этой страны. В целом, оружие, боеприпасы и другое обеспечение доставлялись по дорогам Горус-Лачин-Ханкенди, Басаркечяр-Кяльбаджар-Агдере-Ханкенди. Источником финансирования режима также была только Армения. Энергия, получаемая с гидроэлектростанций на оккупированных в то время территориях Азербайджана, а также зерно и спиртные напитки продавались в Армению. Кроме того, алкогольные напитки экспортировались во многие зарубежные страны через Армению.

Посещая различные страны вместе с Бако Саакяном в 2007-2019 годах, он участвовал во встречах в качестве представителя и переводчика «президентской администрации» так называемого режима. Основной целью встреч было добиться того, чтобы армяне, проживающие за рубежом, оказывали финансовую помощь армянам, проживающим на оккупированных в то время территориях Азербайджана.

В своем показании он сказал, что минирование территорий началось в 1994 году и осуществлялось «министерством обороны». Однако он не знает, кто конкретно дал указание и руководил этим. Он отметил, что «армия» так называемого режима осуществляла деятельность в полной интеграции с вооруженными силами Армении.

В своем показании он признал факт вывоза во время оккупации всего недвижимого имущества, в том числе построек во всех районах и городах, в частности, в Агдаме и Физули.

Согласно материалам уголовного дела, оглашенным в суде, Д. Бабаян во время 44-дневной войны 2020 года, в последующие периоды, будучи «представителем лидера» так называемого режима, 4 января 2021 года выступил в информационных интернет-ресурсах против Азербайджанской Республики и ее граждан, открыто заявив: «Мы никогда не будем частью Азербайджана. Мы не можем жить вместе в одном государстве. Это невозможно. Мы обречены жить бок о бок, как соседи, другого выхода нет. Но я не вижу никакой возможности жить с азербайджанцами в рамках единого государства, в составе Азербайджанского государства, потому что в такой ситуации Арцаха попросту не будет».

Судебный процесс продолжится 1 сентября.