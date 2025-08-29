Получивший строгий выговор глава Исполнительной власти Агдашского района Орхан Гусейнзаде обещал исправить свои ошибки оправдать доверие.

«Господин президент всегда прав, и он также прав в своём решении относительно меня. Я принимаю решение относительно меня, иначе и быть не может», — заявил в интервью местным СМИ глава Исполнительной власти Агдашского района Орхан Гусейнзаде.

Глава исполнительной власти заявил, что сделает серьёзные выводы из решения главы государства:

«В любой работе могут быть недостатки. Я постараюсь сделать выводы из этих недостатков и оправдать доверие господина президента».