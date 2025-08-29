Лечение мальчика 2023 года рождения, пострадавшего от насилия со стороны родителей в Агдамском районе, продолжается в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Республиканской нейрохирургической больницы.

Об этом сообщили в TƏBİB.

Сообщается, что у ребёнка были диагностированы совмещенная и закрытая черепно-мозговая травма, острая субдуральная гематома над левым полушарием мозга и множественные ушибы. Ему сделали операцию по удалению субдуральной гематомы и декомпрессионной краниотомии. В настоящее время ребёнок находится в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственного дыхания.

Сообщается также, что другой ребёнок (2024 г.р.), который в целях профилактики находился под наблюдением врачей в Агдамской центральной районной больнице, передан соответствующим органам.