Власти Турции ввели запрет для турецких судов заходить в порты Израиля и закрыли небо для израильских самолетов, заявил министр иностранных дел Турецкой республики Хакан Фидан во время выступления в парламенте страны.

Депутаты собрались на внеочередное заседание из-за ситуации в секторе Газа.

«Турция прекратила всю торговлю с Израилем, не позволяет турецким судам заходить в израильские порты и закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов», — приводит слова министра агентство Anadolu.