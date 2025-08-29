Международный Комитет Красного Креста 3 сентября прекратит работу своего офиса в Баку по требованию местных властей, сообщила глава представительства организации в Армении Дафне Маре.

При этом связь с азербайджанскими властями сохранится, переговоры продолжаются.

Дафне Маре также подтвердила, что до конца 2025 года будет закрыт офис МККК в Горусе. Причинами она назвала отсутствие обострения конфликта и сокращение финансирования гуманитарных программ. По её словам, Армения не настолько большая страна, чтобы управлять проектами в приграничье было невозможно из Еревана.

В организации подчёркивают, что остаются активными в регионе и продолжат работу в приграничных областях.