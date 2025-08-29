Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о введении государственной монополии на подготовку медицинских специалистов. Исключительное право на обучение передано Кыргызской государственной медицинской академии имени Ахунбаева, которой присвоен статус системообразующего вуза.

Решение принято из-за стремительного роста числа частных медвузов и низкого уровня подготовки их выпускников. По данным администрации президента, многие такие вузы не имеют клинических баз и квалифицированных преподавателей, а обучение сводится к формальной выдаче дипломов. Это приводит к выпуску сотен слабо подготовленных специалистов, подрывает доверие к системе образования и снижает престиж кыргызского диплома.

До 1 июня 2026 года частные медицинские вузы должны пройти аккредитацию, после чего смогут работать как филиалы КГМА или учебные центры. Учреждения, не получившие аккредитацию, будут ограничены курсами подготовки.

Жапаров заявил, что цель реформы — повышение качества образования, минимизация коррупции и защита национального здравоохранения.