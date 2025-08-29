Иран продолжает обогащать уран почти до уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что у этого урана не может быть гражданского применения, и ядерная программа Тегерана остаётся угрозой мировой безопасности.

В связи с этим Германия, Франция и Великобритания потребовали от Ирана в течение 30 дней достичь нового соглашения, предусматривающего отказ от разработки ядерного оружия. В противном случае вступят в силу жёсткие санкции, действовавшие до сделки 2015 года, включая оружейное эмбарго, запрет на военные комплектующие и заморозку активов представителей иранского режима.

Европейские лидеры подчеркнули, что едины в своей позиции: Иран никогда не должен получить ядерное оружие, и у Тегерана ещё есть шанс вернуться к дипломатическому пути.