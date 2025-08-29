Соединённые Штаты объявили, что не будут участвовать в Универсальном периодическом обзоре Совета ООН по правам человека, запланированном на ноябрь. Это первый случай за всю историю механизма, когда Вашингтон отказывается представить отчёт.

Решение связано с указом президента Дональда Трампа от 4 февраля о выходе страны из Совета. В Госдепе заявили, что участие в обзоре означало бы «одобрение мандата Совета, который не способен осудить наиболее грубых нарушителей прав человека».

По данным ООН, отказ США не повлечёт санкций, но создаёт опасный прецедент. Эксперты предупреждают, что этим шагом Вашингтон даёт сигнал странам с тяжёлыми нарушениями прав человека — России, Ирану, Судану — последовать примеру.

В ООН выразили сожаление, отметив, что участие США ранее способствовало защите прав человека в мире. По словам правозащитников, при Трампе страна стремительно превращается в «государство-изгоя» в этой сфере.