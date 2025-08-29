Средний возраст вступления в брак в Азербайджане заметно изменился. По данным Государственного комитета статистики, мужчины чаще всего женятся примерно к 30 годам, а женщины выходят замуж в среднем к 25 годам. Так, первые браки мужчины заключают в возрасте 28,6 лет, женщины — в 24 года.

За отчётный период в стране было зарегистрировано 49 508 браков между парами в возрасте 18–29 лет. Для сравнения: в 2023 году этот показатель был выше — 54 200 браков.

Наибольшее число браков пришлось на возрастную категорию 20–24 года, а в процентном соотношении лидирует группа 25–29 лет.

Интересно, что именно женщины в возрастном диапазоне 18–29 лет оказались рекордсменами по числу браков. Но они же лидируют и по числу разводов. Так, за отчётный период зарегистрировано 21 384 развода, что немного меньше, чем в прошлом году (21 688), но всё же значительно выше показателей прошлых лет.

Больше всего разводов приходится на возраст 25–29 лет. При этом у многих мужчин брак длится не более пяти лет, что подтверждает феномен так называемого «кризиса пяти лет» в отношениях. Женщины же чаще всего инициируют развод на 5–9-м году совместной жизни. В психологии брака 5–9-й год совместной жизни обычно называют «вторым кризисным этапом» или «кризисом зрелости отношений».