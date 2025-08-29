Власти Москвы рассматривают идею сделать дороги платными и ввести оплату за каждый километр поездки. В Минтрансе РФ уверены, что это поможет разгрузить город от пробок.

Стоимость будет зависеть от времени суток: ночью дешевле, в часы пик — дороже всего. На цену повлияет и тип автомобиля.

Чиновники утверждают, что технически внедрить систему можно уже сейчас: «Как счёт за электричество — проехал и оплатил».

Пока инициатива находится на стадии обсуждения, но власти не скрывают: такой вариант вполне реален.