ЗАО «Бакинский метрополитен» не имеет полномочий регулировать тарифы на проезд, однако в компании ведутся обсуждения возможных нововведений. Об этом сообщил завотделом по связям с общественностью Бахтияр Мамедов.

Советник председателя «Бакметрополитена» Эмиль Ахмедов отметил, что в мире широко применяются тарифы в зависимости от расстояния. Подобная практика обсуждается и в Азербайджане.

По его словам, рассматриваются льготы для студентов, социально уязвимых групп населения, а также варианты введения месячных и разовых проездных билетов. Пока окончательного решения нет, обсуждения продолжаются.