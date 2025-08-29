Белый дом показал Трампа за работой в McDonald’s Белый дом поздравил американцев с предстоящим Днём труда, опубликовав фото президента США Дональда Трампа за работой в McDonald’s. Снимок размещён в официальном аккаунте администрации в соцсети X.

Праздник в США отмечается 1 сентября.

Фото сделано во время предвыборной кампании 20 октября 2024 года, когда Трамп посетил ресторан McDonald’s в Фистервиле. Тогда он надел фартук, приготовил несколько порций картофеля фри и лично выдал заказы посетителям за свой счёт. Политик признался, что работа ему понравилась, и не исключил, что повторит опыт.

В мае, во время визита президента в Саудовскую Аравию, власти даже организовали мобильный McDonald’s.