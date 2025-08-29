Президент Румынии Никушор Дан сделал первый шаг к идее объединения с Молдовой — он не направил поздравление Майе Санду по случаю Дня независимости. Об этом сообщает портал G4media.

По данным издания, поздравительная телеграмма была подготовлена, но так и не отправлена — решение носит политический характер и расценивается как «неявный сигнал унионизма».

Собеседники G4media отмечают: в окружении Дана считают, что место Молдовы — рядом с Румынией, а потому нет причин отмечать независимость страны, которую Бухарест намерен в будущем поглотить.