В Армении создаётся новая политическая партия, инициатором которой выступает арестованный в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян. По словам его племянника Нарека Карапетяна, партия примет участие в парламентских выборах 2026 года и будет основана на волонтёрском движении «Мер дзевов».

Он отметил, что движение ставит цель объединить людей «для добрых дел» и будет работать по пяти направлениям. Одно из них — «Новая экономика, работа для всех, процветание для всех». Карапетян подчеркнул, что за 30 лет страна не создала новой модели развития, а существующая экономика по-прежнему базируется «на руинах СССР».