В Шамкирском районе Азербайджана произошла крупная авария на водопроводе, в результате которой было затоплено прилегающее пространство. По данным Объединённой службы водоснабжения крупных городов, инцидент случился на 2-м километре 2-й ступени насосной станции. Причиной аварии стало разрушение: металлическая труба просто не выдержала под напором воды.

По данным службы, сразу после происшествия работники Шамкирского эксплуатационного управления водоканала начали устранять аварию. В настоящий момент проводится ремонт и восстановление повреждённого участка.

По официальным данным, вода, вышедшая из трубы, была перенаправлена в приёмные сооружения насосной станции. Несмотря на затопление территории, ущерба для местных сельхозугодий и жилых домов удалось избежать.