Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры между Азербайджаном и Арменией достигли заметного прогресса, а достигнутые договоренности, включая соглашение Баку с США, создают благоприятные условия для мира в регионе.

Он подчеркнул, что процесс шёл в тесной координации с Турцией, а объявление о Зангезурском коридоре свидетельствует о согласии с ключевыми требованиями Азербайджана.

При этом Фидан уточнил, что формат коридора пока не определён: речь идёт лишь о принятой концепции, детали которой будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров.