Британское правительство ограничило официальное участие представителей правительства и армии Израиля в международной выставке вооружений Defense and Security Equipment International (DSEI), которая пройдет в Лондоне в сентябре.

Как уточнил представитель британских властей в комментарии Politico, израильским компаниям разрешено участвовать в выставке, однако национального павильона Израиля не будет.

Министерство обороны Израиля резко осудило это решение, назвав его «оскорбительным и позорным актом дискриминации». Ведомство объявило об отказе от участия и создания национального павильона, но пообещало полную поддержку компаниям, которые всё же решат выставляться.

«В то время, когда Израиль ведет борьбу на нескольких фронтах с экстремистами и террористами, угрожающими также Западу и международным морским путям, решение Великобритании играет на руку врагам, узаконивает терроризм и вносит политику туда, где ей не место», — заявило израильское Минобороны.

Напомним, ранее аналогичный запрет ввели и в Нидерландах: крупнейшая военно-морская выставка NEDS в Роттердаме отказала в участии израильским оборонным компаниям.