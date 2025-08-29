По данным ереванских СМИ, около двух месяцев назад консул Армении в Австрии Ашхен Алексанян была задержана в аэропорту при возвращении в Ереван. У неё обнаружили документы, вызвавшие якобы подозрения в шпионаже в пользу Азербайджана.

После инцидента сотрудники Службы нацбезопасности провели обыски в здании МИДа, проверяя компьютеры и документы. Источники СМИ утверждают, что для сокрытия информации о задержании из открытых источников удалили почти все сведения об Алексанян, включая данные о её назначении.