Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Международный день действий против ядерных испытаний напомнил о трагедии, пережитой казахстанским народом, и призвал к укреплению мира.

«Наш народ стал жертвой тяжелейших последствий испытаний атомного оружия. Эта трагедия не должна повториться. Ради будущих поколений мы должны укреплять мир, развивать сотрудничество и продвигать ядерное разоружение», — написал Токаев в соцсети X.

С 1949 по 1989 год на Семипалатинском полигоне было проведено более 450 ядерных взрывов. Они вызвали масштабное радиационное загрязнение и тяжёлые последствия для здоровья сотен тысяч жителей региона.

29 августа 1991 года полигон был закрыт, а Казахстан стал одной из первых стран, добровольно отказавшихся от ядерного оружия.