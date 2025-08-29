Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о серьёзных изменениях в позиции России относительно войны в Украине.

По его словам, на третьем раунде переговоров в Стамбуле стороны впервые представили конкретные условия, которые позже обсуждались во время встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. «Тогда мы увидели начало конца», — отметил Фидан.

Он уточнил, что Москва больше не настаивает на полном контроле над четырьмя украинскими областями. Теперь речь идёт об удержании линии фронта на Запорожье и закреплении за РФ 25–30% территории Донецкой области.

«Раньше у русских было желание полностью овладеть административными границами четырёх областей. Теперь же, отказавшись от этих требований, они согласны оставаться по линии соприкосновения, за исключением одного момента: как вы знаете, Донбасс разделён на две части — Луганскую и Донецкую. Что касается Донецка, то речь идёт о возврате им оставшихся 25–30 процентов территории, а в Запорожье и Херсоне — о фиксации по линии соприкосновения. Сейчас это предварительное соглашение», — сообщил Хакан Фидан.

Фидан подчеркнул, что готовность Москвы согласовать эти условия в рамках международного механизма безопасности создаёт основу для будущего урегулирования, хотя и ставит перед обеими сторонами новые вызовы.

В то же время, по его словам, потеря части Донецкой области осложняет оборону оставшейся территории, но система международных гарантий может сбалансировать ситуацию и открыть пространство для дальнейшего диалога.