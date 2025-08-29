В ЗАО «Бакинский метрополитен» рассматривают возможность повторного сокращения интервалов между поездами. Предпосылкой для этого стала закупка дополнительных вагонов.

Отметим, что в последний раз, в мае этого года, впервые за 16 лет администрация метро сократила интервалы между поездами в часы пик до 1 минуты 52 секунд. Этого удалось достичь благодаря увеличению количества составов с 30 до 32, комментирует Minval независимый эксперт Азер Ахундов.

По словам Ахундова, сегодня минимальный интервал применяется в основном в часы пик и только на красной линии метро, на участке между станциями «Ахмедли» и «28 Мая». В ближайшее время планируется увеличить количество составов до 34. Это позволит ещё немного сократить интервал. То есть технически в определённые часы можно уменьшить промежутки между поездами на отдельных участках метро.

«Однако на участках от станции «28 Мая» в направлении «Дернегюль» и «Ичери шехер» интервал всё ещё составляет около 4 минут, и для его окончательного снижения необходимо разделить красную и зелёную ветки, построить оборотные тупики после станций «Ичери шехер» и «Хатаи», а также завершить строительство депо «Дернегюль». Без этого добиться значительного сокращения интервала на указанных участках невозможно. Именно поэтому выполнение этих проектов было прописано в Государственной программе до 2030 года», — отметил эксперт.

Подготовка к разделению линий уже ведётся, и в ближайшее время начнутся строительные работы. В процесс разделения линий входят строительство нового 200-метрового тоннеля от станции «Джафар Джаббарлы» до станции «Низами», а также возведение двух новых электрических подстанций на поверхности вблизи станций «Низами» и «Джафар Джаббарлы». После разделения линий по красной ветке поезда будут курсировать между станциями «Хази Асланов» — «Ичери шехер», а по зелёной линии — между станциями «Хатаи» — «Дернегюль».

Одновременно продолжаются проектные работы по строительству оборотного тупика после станции «Ичери шехер». Оборотные тупики после станции «Хатаи» будут расположены в районе строящейся станции «Y15». После завершения этих работ на красной линии метро интервал можно будет сократить примерно до 2 минут, а на зелёной линии — до 2,5 минут. Это, в свою очередь, позволит перевозить больше пассажиров и быстрее разгружать станции.

Следует отметить, что нынешний интервал в 1 минуту 52 секунды применяется в Баку во время работы столичных учебных заведений. В настоящее время в метро действует летний график.