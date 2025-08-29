Азербайджанский предприниматель Араз Мехдиев перестал быть владельцем крупнейшего оператора магазинов duty free в аэропорту Шереметьево. По данным РБК, 25 августа контроль над ООО «Трэвел ритейл Шереметьево» перешёл к Виталию Бавину, который последние два года возглавлял компанию.

«Трэвел ритейл Шереметьево», созданное в 2022 году, управляет большинством магазинов duty free и duty paid в аэропорту, включая бутики Max Mara, Hugo Boss, Swarovski и другие. В 2024 году компания удвоила выручку до 12,4 млрд руб.

Ранее Мехдиев владел также структурами в Домодедово и долями в «Империал Дьюти Фри», однако весной и летом 2025 года эти активы перешли к офшорным компаниям, зарегистрированным на Маршалловых островах.

Бизнесмен был известен связями с группой «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева: в 2018 году он получил доли в ряде её компаний, ранее принадлежавших предпринимателю Ильгаму Рагимову. Однако уже в 2019-м эти доли вернулись к Рагимову.