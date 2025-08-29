В центре Петербурга произошёл инцидент с участием азербайджанцев и представителей «Русской общины» — ультраправой националистической организации, которая появилась в конце 2020 года, но активно проявила себя лишь в 2024-м на фоне роста антимигрантских настроений в России.

«Русская община» не только согласует нападения на мигрантов с силовиками, но и фактически выполняет их поручения. По данным СМИ, проект мог изначально создаваться под кураторством ФСБ.

На этот раз «общинники» попытались устроить показательное «воспитание». Азербайджанцы подошли познакомиться с девушкой, однако националистам показалось, что её якобы избивают. Они начали угрожать оружием, вмешиваясь в ситуацию. Позднее выяснилось, что никакого насилия не было, а вся их бравада обернулась позором.

В итоге представителю «Русской общины» пришлось публично извиниться.