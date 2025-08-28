Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поведал о том, что мог и не стать священником «под воздействием определенных светских сил». По его словам, которые приводит РИА Новости, молитва наставила него на праведный путь.

«В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником», – говорится в его заявлении.

Он добавил, что накануне «такого возможного разворота» провел долгое время, молясь иконе Скоропослушницы в Александро-Невской лавре Петербурга. По словам священника, шансов избежать предстоящих «тяжких и опасных» жизненных обстоятельств было мало. Так как за этими обстоятельствами стояла «сила государства».

«И вот – все произошло так, как я просил у Царицы Небесной», – рассказал он о чуде.