В Баку продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Судебное заседание по уголовному делу обвиняемого Аркадия Гукасяна продолжилось оглашением его показаний, данных в ходе предварительного следствия, а также других относящихся к нему документов.

Обвиняемый Аркадий Гукасян в ходе предварительного следствия заявил, что как «президент» самопровозглашенного режима обладал полномочиями принимать решения по любым «назначениям на должность». Исключение составлял лишь «министр обороны»: его «назначение» или «освобождение от должности» происходило только после согласования с Министерством обороны Армении и президентом Армении.

А.Гукасян в своих показаниях сообщил, что оружие и боеприпасы в регион поставлялись исключительно Министерством обороны Армении. Он отметил, что «министерство обороны» самопровозглашенного режима фактически действовало как составная часть Министерства обороны Армении.

Было отмечено, что оружие, боеприпасы и все остальные виды снабжения доставлялись из Армении в регион по автомобильным дорогам Горус – Лачин – Ханкенди и Варденис – Кяльбаджар – Агдере – Ханкенди.

В своих показаниях на предварительном следствии обвиняемый Араик Арутюнян отметил, что во время Первой Карабахской войны и в последующий период на тогда еще оккупированные территории Азербайджана перебрасывались и размещались там вооруженные силы, прибывшие из Армении. Во время Апрельских боев против Вооруженных сил Азербайджана воевали военные формирования, подчиненные Армении и финансируемые ею. Как и прежде, поддержка оружием, боеприпасами, военной техникой и живой силой обеспечивалась Арменией.

А.Арутюнян заявил, что в 2020 году во время 44-дневной войны он посещал военные казармы и позиции для поднятия боевого духа солдат, однако все военные приказы и распоряжения исходили от Министерства обороны Армении и начальника генерального штаба. По его словам, в тот период начальником генерального штаба был Оник Гаспарян, и именно он отдавал все руководящие указания, приказы и распоряжения в ходе 44-дневной войны.

Он отметил, что «Точка-У», «Смерч», «Скад» и другие ракетные комплексы подобного типа не входили в военный арсенал так называемой «армии обороны» самопровозглашенного режима. Во время 44-дневной войны два ракетных комплекса «Смерч» были доставлены из Армении и размещены в Аскеране. Управлявшие этими ракетными комплексами и личный состав тоже относились к вооруженным силам Армении и были переброшены оттуда.

А.Арутюнян в своих показаниях в ходе предварительного следствия заявил, что приказы о запуске баллистических ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, незащищенным участкам в Тертерском и Бардинском районах, городах Гянджа и Мингячевир, Геранбойском, Бейляганском и других районах, даже в направлении Абшеронского полуострова, где расположен город Баку, были отданы из Армении.

Сообщалось, что текст публикации, которой он поделился 4 октября 2020 года: «По моему приказу сегодня армия обороны нанесла несколько ракетных ударов с целью обезвредить военные объекты, расположенные в городе Гянджа. На данный момент я поручил остановить обстрел, чтобы избежать невинных жертв среди гражданского населения. В случае, если противник не сделает соответствующих выводов, мы продолжим наносить пропорциональные и мощные удары, дезорганизовывая и ликвидируя армию и тыл противника. До конца будем решительно предпринимать необходимые действия», был подготовлен по предложению начальника генерального штаба Министерства обороны Республики Армения Оника Гаспаряна и передан ему, а он передал этот текст своему пресс-секретарю Ваграму Погосяну, поручил разместить его на своей странице.

Увидев, что больше не имеет влияния на происходящие процессы, он 31 августа 2023 года «подал в отставку» и отказался от «президентства».

Судебное заседание продолжилось оглашением информации и высказываний, опубликованных обвиняемым Араиком Арутюняном в прессе и социальных сетях, были представлены фотокадры.

Затем на судебном заседании были оглашены показания обвиняемого Бако Саакяна, данные им предварительному следствию.

Согласно его показаниям, с 1988 года он был известен как один из активистов «освободительного движения», в 1990 году вступил в «силы самообороны», в 1992–1993 годах занимал должность заместителя начальника «комитета сил самообороны» самопровозглашенного режима, в 1993–1995 годах – «начальника штаба по тылу» так называемой «армии обороны», в 1995–1996 годах – «заместителя командующего армией обороны по внешним связям», в 1996–1997 годах – заместителя командира 10-й горнострелковой дивизии, в 1997–1999 годах – помощника министра внутренних дел и национальной безопасности Республики Армения, в 1999–2001 годах – «министра внутренних дел» самопровозглашенного режима, а в 2001–2007 годах – «директора службы национальной безопасности». С 2007 по 2020 год он был «президентом» самопровозглашенного режима, а также занимал пост «государственного министра».

В своих показаниях он также отметил, что всеми боевыми действиями во время Первой Карабахской войны руководили «председатель «комитета сил самообороны», а позднее «армии обороны» Серж Саргсян, а также Вазген Саргсян и Вазген Манукян, которые были министрами обороны Армении. Общее руководство в то время осуществляли председатель «Государственного комитета обороны» Роберт Кочарян и тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян.

Судебный процесс продолжится 29 августа.