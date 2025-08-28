Продажи автомобилей Tesla на европейском рынке резко уменьшились в июле, ознаменовав седьмой месяц подряд снижения для американской компании. При этом китайский конкурент BYD продемонстрировал значительный ежемесячный рост. Об этом информирует CNBC.

Согласно информации Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в июле было зарегистрировано 8 837 новых автомобилей Tesla, что на 40% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом BYD за тот же месяц зарегистрировала 13 503 новых автомобиля, показав годовой рост на 225%. Падение продаж Tesla произошло на фоне общего роста продаж электромобилей на европейском рынке, что подчеркивает проблемы компании.