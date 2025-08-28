Руководитель МИД Ирана Аббас Аракчи поведал о том, что Тегеран должным образом отреагирует на решение стран «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) о запуске механизма восстановления международных санкций против исламской республики.

«Глава МИД нашей страны назвал действия «евротройки» относительно этого вопроса (запуска механизма восстановления санкций) необоснованными, незаконными и лишенными какого-либо юридического основания. Напомнив об ответственном и добросовестном подходе Ирана к приверженности дипломатическому решению вопросов, касающихся ядерной проблемы, министр иностранных дел нашей страны пояснил, что Исламская Республика Иран надлежащим образом отреагирует на эти незаконные и необоснованные действия «евротройки» в целях защиты и обеспечения своих национальных прав и интересов», — отмечается в заявлении на официальном Telegram-канале иранского министра.