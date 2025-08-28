Комиссия Милли Меджлиса по вопросам противодействия иностранному вмешательству и гибридным угрозам распространила заявление по поводу продолжающейся информационной кампании против нашей страны.

Согласно сообщению парламента, в продолжении своего заявления от 6 августа 2025 года, комиссия сообщает, что в августе на азербайджанском сегменте социальной сети «Facebook» продолжалась информационная кампания против нашей страны, которая велась с территории одного из соседних государств.

Кампания, содержащая дезинформацию и провокационные высказывания, управлялась централизованно и осуществлялась через недавно созданные страницы — «Caspian Xəbər», «Caspian Times», «İşıq Media», «Pro Eminent Guild», «Next Azerbaijan» и другие подобные ресурсы.

Отмечается, что попытки вмешательства в информационное пространство Азербайджанской Республики с целью достижения геополитических целей успешно пресекаются в результате совместной работы с соответствующими государственными органами.

В то же время сообщается, что в результате обращений в компанию «Meta» все страницы, действовавшие против Азербайджана, были удалены.

Комиссия по противодействию иностранному вмешательству и гибридным угрозам призывает наших граждан быть внимательными, не доверять фейковой информации и в случае обнаружения подобных страниц в социальных сетях сообщать об этом на электронный адрес Милли Меджлиса.