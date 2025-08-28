Катар и Египет продолжат действовать для урегулирования конфликта в Газе и призывают мир оказать давление на Израиль, чтобы он согласился на прекращение огня. Об этом сказал глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Мы ожидаем дальнейших шагов со стороны Израиля после активных усилий последних дней, направленных на поиск общих точек соприкосновения для заключения соглашения об освобождении заложников и заключенных, а также прекращения огня с перспективой окончательного завершения войны. К сожалению, все эти усилия сталкиваются с препятствиями. Сегодня мы видим, что ответственность за снятие блокады с наших братьев в Газе ложится на международное сообщество», — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим египетским коллегой Бадром Абдель Аты. «Мы подтверждаем, что Катар и Египет привержены завершению этой войны несмотря на все попытки сорвать или подорвать эти усилия <…>. Мы призываем международное сообщество оказать давление на Израиль, чтобы он как минимум прекратил голод в секторе Газа», — добавил он.