Часть университетов Азербайджана, вопреки наличию системы электронной регистрации студентов-первокурсников, продолжает требовать от поступивших предъявить распечатанные на бумаге документы. Об этом в соцсетях написал руководитель Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз.

Он отметил, что с сегодняшнего дня началась регистрация студентов, поступивших в университеты, и она продлится до 8 сентября. Согласно действующим правилам, регистрация должна проводиться только в электронном виде, на платформе portal.edu.az Министерства науки и образования. Так как долгое время в этой сфере наблюдалась разрозненность, в прошлом году Минобрнауки, Агентство по инновациям и цифровому развитию и Азербайджанский технический университет (AzTU) обратились к университетам с просьбой отказаться от параллельной регистрации и бумажных документов.

«Чтобы выяснить ситуацию в этом году, я провёл небольшой мониторинг и проанализировал, как организован процесс регистрации примерно в 40 университетах. Результаты показали, что ситуация значительно изменилась в положительную сторону, — сказал Гюндюз. — Однако, к сожалению, всё ещё остаются университеты, которые проводят параллельную регистрацию и требуют бумажные документы. Ниже я представляю список значительной части таких вузов».

Кстати, некоторые университеты, хотя и отдают предпочтение исключительно электронной регистрации, всё же публикуют списки каких-то «необходимых» документов. На самом деле это тоже неправильно, отметил эксперт по вопросам информационно-коммуникационных технологий.

Он подчеркнул, что многократно указывалось: для регистрации студенту достаточно войти в свой личный кабинет на portal.edu.az и подтвердить своё зачисление. Этот процесс занимает не более минуты.

Сегодня среди вузов, проводящих параллельную онлайн- и бумажную регистрацию первокурсников, Гюндюз назвал следующие университеты: Азербайджанский государственный педагогический университет; Университет «Хазар»; Азербайджанский университет архитектуры и строительства; Азербайджанский медицинский университет; Азербайджанский университет языков; Западно-Каспийский университет; Азербайджанский государственный аграрный университет; Азербайджанский университет туризма и менеджмента; Академия государственного управления; Бакинский университет бизнеса.