Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и Министерство экологии и природных ресурсов начали регистрацию и нумерацию всех деревьев в заповеднике в рамках совместного проекта.

Об этом сообщили в управлении.

На каждое дерево устанавливаются специальные пронумерованные инвентарные таблички, на которых размещается код дерева и QR-код, обеспечивающий доступ к его электронной учетной карточке:

«В результате инвентаризации все зеленые насаждения заповедника будут внесены в информационную систему «Реестр городских зеленых насаждений».