Венгрия запретила командиру Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответственному за атаку на нефтепровод «Дружба», въезд на территорию страны и во всю Шенгенскую зону.

Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети Х.

«Мы приняли решение запретить командиру воинского подразделения, осуществившего последние крайне серьезные нападения на нефтепровод «Дружба», въезд в Венгрию и на территорию всей Шенгенской зоны», — сказал министр иностранных дел.

Имя обвиняемого в атаке на «Дружбу» командира ВСУ Сийярто раскрывать не стал.