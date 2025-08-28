Мировой судья судебного участка № 425 района Хамовники в Москве оштрафовал «Яндекс» за отказ предоставить ФСБ круглосуточный удалённый доступ к информации умного дома «Алиса». Это первый известный случай подобного рода, следует из постановления суда, пишет «Агентство».

Согласно решению суда, компания оштрафована на 10 тысяч рублей по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ — за невыполнение предписания об устранении нарушений закона. ФСБ требовала предоставить доступ к информационной системе в режиме 24/7.

Протокол о нарушении спецслужба составила 28 мая, а решение суда было вынесено 10 июня. Однако внимание к нему профильные ресурсы обратили только в середине августа. Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов отметил, что на его памяти это первый случай публичных попыток ФСБ получить доступ к подобному оборудованию.

В постановлении также указывается, что ранее «Яндекс» не привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. По словам партнёра юридической фирмы Comply Максима Али, если раньше нормы «закона Яровой» в основном применялись к мессенджерам, то теперь требования ФСБ распространяются шире — на любую инфраструктуру IT-компаний.

Умный дом «Алиса» включает умные колонки с голосовым ассистентом. Разработчики подчёркивают, что на серверы «Яндекса» передаются только команды, обращённые к ассистенту. Это подтверждало и тестирование «Роскомсвободы» в 2019 году.

Смирнов предположил, что при получении запрошенного доступа ФСБ могла бы использовать возможности системы для прослушивания и просмотра запросов, а также получения доступа к другим гаджетам пользователей.