С 1 сентября 2025 года в Нахчыванском городском Управлении водоканала Объединённой службы водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана начнётся внедрение новой Программы клиентских информационных систем.

С этой даты все действующие абонентские коды будут заменены новыми. Новые абонентские коды будут указываться в уведомлениях начиная с 1 сентября. В рамках нововведения приём платежей по старым абонентским кодам прекратится 29 августа 2025 года в 20:00, а с 1 сентября оплата будет осуществляться только по новым кодам.

По любым вопросам, связанным с внедрением новой системы, можно обращаться в Нахчыванское городское Управление водоканала по телефону +994 (36) 545 01 93 или в колл-центр «955».

Новшество направлено на повышение качества обслуживания, совершенствование и расширение базы абонентов, внедрение системы электронного контроля и, в конечном итоге, на рост удовлетворённости клиентов. Переход на новую систему обеспечит прозрачность работы с абонентами, формирование единой клиентской базы, усовершенствование централизованной системы и упрощение платежей.