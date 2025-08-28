Протестующие забросали камнями кортеж президента Аргентины в городе Ломас-де-Самора, сам Хавьер Милей в этот момент ехал в машине с открытым верхом.

Отмечается, что во время проезда кортежа начались столкновения между сторонниками Милея, полицией и протестующими. После того как в машину полетели камни, охрана срочно увезла президента.

На опубликованных кадрах видно, как Милей приветствует собравшихся и пожимает протянутые в его сторону руки. В какой-то момент в сторону машины начинают лететь различные предметы. Когда по кузову ударяет что-то тяжелое, охрана закрывает Милея, а машина быстро набирает ход.

В офисе президента заявили, что в результате происшествия никто не пострадал.