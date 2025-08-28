На фоне продолжающегося давления со стороны Запада и постепенного вытеснения с европейского энергетического рынка Москва активизирует усилия по переориентации своих газовых потоков. Один из таких маршрутов — транзит российского газа через территорию Азербайджана в Иран — может заработать уже в ближайшее время.

Как заявил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали, переговоры между Ираном и российским «Газпромом» подошли к финальной стадии. «Почти все вопросы решены, осталось только согласовать цену», — подчеркнул дипломат. В Тегеране надеются, что технические и политические барьеры будут устранены в кратчайшие сроки.

Данную ситуацию для Minval Politika прокомментировал экономист и аналитик Халид Керимли.

По его словам, Россия, оказавшись в условиях изоляции от европейского газового рынка, ищет альтернативные направления экспорта.

«Газ можно продавать в двух формах: либо в виде природного газа по трубопроводам, либо в сжиженном виде. Конечно, переработка газа в сжиженный вид требует дополнительных затрат, а последующее преобразование его обратно в природный газ требует технологий с обеих сторон», — отметил Керимли.

По его мнению, наиболее выгодным и логичным вариантом остается продажа газа по уже существующим трубопроводам.

Эксперт подчеркнул, что сжатие присутствия России в Европе подталкивает Москву к использованию направлений с готовой инфраструктурой, в том числе через Азербайджан.

«Каков будет интерес Азербайджана? У Азербайджана в этом направлении будут формироваться транзитные доходы. Так же, как Грузия зарабатывает на экспорте азербайджанского газа в Европу через свою территорию, Азербайджан также получит плату за транзит», — пояснил он.

Экономист напомнил, что до начала масштабной эксплуатации собственных газовых месторождений Азербайджан сам импортировал газ из России. Он также указал на то, что между Азербайджаном и Ираном существуют соединённые газопроводы.

«До недавнего времени Азербайджан поставлял газ в Иран, а Иран, в свою очередь, поставлял газ в Нахчыван, удерживая комиссию. Около 15% — сколько бы газа мы ни передавали, Иран удерживал 15% и передавал остальное в Нахчыван», — добавил эксперт.

Ситуация изменилась после прокладки прямого газопровода из Турции в Нахчыван, благодаря которому Азербайджан начал поставки напрямую.

По мнению эксперта, действующие газопроводы от России в Азербайджан и далее в Иран, а также опыт экспорта туркменского газа через иранскую территорию подтверждают, что маршрут реалистичен и вписывается в текущую энергетическую политику страны.

«Это соответствует энергетической стратегии Азербайджана. Это совершенно не противоречит нашим интересам в экспорте собственного газа, поскольку экспорт азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору осуществляется в полном объёме. У нас есть проекты, как TANAP и TAP. Более того, мы даже хотим, чтобы туркменский газ экспортировался в Европу через Азербайджан», — резюмировал Керимли.

Глава Центра нефтяных исследований, экономист Ильхам Шабан прокомментировал ситуацию следующим образом. Он отметил, что Азербайджан, будучи транзитной страной, может предложить свои возможности в качестве вклада в установление торговых связей между северными и южными соседями. По его словам, страна никогда не выступала против этого процесса и открыто предлагает свои возможности всем странам, расположенным на севере, юге, востоке и западе.

«Мы, как транзитная страна, можем предложить наши возможности в качестве вклада в установление торговых связей между нашими северными и южными соседями. Мы никогда не выступали против этого процесса. Мы открыто предложили наши возможности для всех стран, расположенных на севере, юге, востоке и западе. Для желающих воспользоваться ими дорога открыта», — подчеркнул эксперт.

Ильхам Шабан привёл пример, отметив, что до сих пор ведутся переговоры о взаимном обмене электроэнергией между Россией и Ираном.

«Если не ошибаюсь, обсуждения по этому вопросу продолжаются уже более 20 лет, но до сих пор не реализованы. Мы надеемся, что транспортировка газа станет возможной, и мы, как транзитная страна, сможем получать доход от этого», — пояснил Шабан.

Кроме того, экономист сообщил, что объёмы уже определены:

«На начальном этапе предусмотрено 2 миллиарда кубометров. В дальнейшем это будет зависеть от заинтересованности сторон в осуществлении этого транспортирования на основе долгосрочных контрактов. Если так будет, мы также сможем расширить нашу инфраструктуру».