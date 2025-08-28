Главное управление государственной дорожной полиции призвало участников дорожного движения быть более внимательными в ветреную погоду.

В дорожной полиции отметили, что при ветреной погоде управление транспортными средствами усложняется, контроль над рулем снижается, что может привести к аварийным ситуациям.

Также пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность при переходе дороги, следить за скоростью приближающихся транспортных средств и быть особенно внимательными на открытых участках дороги.

Дорожная полиция призвала всех участников движения строго соблюдать правила ради собственной безопасности.