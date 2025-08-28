Документальный фильм режиссера Алекса Гибни о миллиардере Илоне Маске под названием «Маск» выйдет в кинотеатрах США при поддержке студии Bleecker Street. Затем состоится показ в международном прокате.

Фильм представляет собой глубокий взгляд на легенду Илона Маска и его влияние на современное общество. «Ни один биографический фильм, кроме очевидно политических фигур, не фокусировался на человеке, находящемся на таком пересечении нашей жизни, как Илон Маск. И нет режиссера, который смог бы рассказать эту историю с такой ясностью, смелостью и актуальностью, как Алекс Гибни», — приводит Variety слова гендиректора Bleecker Street Кента Сандерсона.

Премьерный показ картины «Маск» запланирован на ближайшие месяцы.