В Баку планируется снос аварийных домов с истекшим сроком эксплуатации в трех районах города. Работы по сносу будут проводиться в Cабаильском, Сабунчинском и Сураханском районах столицы, информирует Baku.ws.

Для реализации проекта уже объявлен тендер на подготовку проектно-сметной документации и услуги авторского надзора за сносом аварийных зданий с истекшим сроком эксплуатации. Организатором тендера выступает «Центр территориального строительства и планирования».

В рамках данного проекта будут проведены документационные и контрольные работы для сноса домов №30 и №34 на улице Салмана Мумтаза, а также дома №24 на улице Даглыг в Сабаильском районе.

Работы по сносу также будут проводится по следующим адресам:

— Сабунчинский район, улица Ю.Гасымова, дом 39

— Сабунчинский район, улица Г.Везирова, переулок 2, здание 5 и здание 6

— Сураханский район, улица Ханлара Алекперова, дом 43.