На производственной территории Огулбей в Анкаре прошла церемония поставки многоуровневой системы ПВО Турции Çelik Kubbe («Стальной купол»). Также состоялось открытие ряда объектов и закладка фундамента технологической базы Aselsan. На мероприятии выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, с системой ПВО «Стальной купол» Турция теперь выйдет на совершенно иной уровень в области противовоздушной обороны. «Мы открываем новую эру в турецкой противовоздушной обороне», — отметил президент страны.

«47 новых единиц техники будут добавлены в нашу систему ПВО «Стальной купол». На производство этих образцов вооружений было инвестировано 460 миллионов долларов. Без разработки собственных систем РЛС и ПВО ни одна страна не может быть уверена в своем будущем на фоне нынешних вызовов безопасности, особенно в нашем регионе», — заявил лидер государства.

Говоря об инвестициях в оборонную промышленность, он заявил следующее: «Сегодня мы также закладываем основу для грандиозных инвестиций, которые определят наше будущее. Технологический хаб Огулбей станет одной из крупнейших инвестиций последнего времени с объемом в $1,5 млрд. Это крупнейшая единовременная инвестиция в оборонную промышленность за всю историю нашей Республики».

«Возможности, которые 50 лет назад казались лишь мечтой, теперь мы реализуем сами», — добавил он.