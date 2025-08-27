Взаимосвязи с Россией, одной из стран – стратегических партнеров Азербайджана, всегда находятся в центре внимания.

С данным заявление в ходе общения с журналистами выступил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев.

Напомнив, что 22 августа текущего года в городе Астрахань состоялось заседание Межправительственной государственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, он отметил: «На заседании обсуждались текущее состояние и перспективы экономического сотрудничества между нашими странами. Формат интенсивного диалога в азербайджано-российских отношениях служит обеспечению стабильного и долгосрочного партнерства между сторонами».