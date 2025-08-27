В Лянкяранском районе полиция обнаружила крупную партию наркотиков, ввезённых в страну контрабандным путём.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе операции по борьбе с контрабандой был задержан житель Лерикского района Назим Фараджов (1978 г.р.). У него обнаружили 62 кг марихуаны и опия — это примерно вес среднестатистического взрослого человека.

Выяснилось, что Фараджов организовал незаконный оборот наркотиков в Азербайджане в сговоре с гражданами Ирана, личности которых устанавливаются. Чтобы не вызывать подозрений, задержанный вместе с членами семьи доставлял наркотики по адресам.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения — арест.