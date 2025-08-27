Нарек Мкртчян, освобождённый сегодня от должности министра труда и социальных вопросов Армении, назначен Чрезвычайным и Полномочным послом страны в США. На этом посту он сменил Лилит Макунц, сообщают армянские СМИ.

Мкртчян не является кадровым дипломатом — по образованию он историк. До революции преподавал на историческом факультете Ереванского государственного университета, в 2018–2021 годах был депутатом парламента, а в августе 2021 года занял пост министра труда и социальных вопросов.

23 августа посольство США в Армении официально объявило об окончании срока полномочий Лилит Макунц. До назначения послом она возглавляла парламентскую фракцию правящего блока «Мой шаг», а ранее занимала пост министра культуры.