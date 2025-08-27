Европейская комиссия на этой неделе внесет предложение об отмене тарифов США, в частности на автомобили и аграрную продукцию. Этот шаг призван помочь избежать новых торговых обострений с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Источники издания рассказали, что Европейская комиссия, которая занимается торговыми вопросами от имени ЕС предоставит льготные тарифные ставки на определенные морепродукты и сельскохозяйственные товары.

ЕС признал, что торговое соглашение, заключенное с Трампом, выгодно для США, но что это соглашение необходимо для обеспечения стабильности и определенности бизнеса.