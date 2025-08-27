В Азербайджане в продажу поступила дешевая школьная форма. В местных маркетах начали продавать футболки, юбки и брюки по 2,99 маната. И хотя такие цены радуют родителей, особенно перед началом учебного года, оказалось, что такая дешевизна сильно ударила по местным предпринимателям в области текстильной промышленности.

«Мы их осуждаем, поскольку за 1 манат по оптовой цене нельзя продавать одежду. Так подарите её», — заявила директор Бакинской текстильной фабрики Сакина Бабаева, предприятие которой занимается, в том числе, пошивом школьной формы.

По её словам, такая цена даже не покрывает себестоимость: за эти деньги невозможно приобрести даже резинки для воротника и рукавов. Подобное удешевление человеческого труда и, как следствие, продукции негативно отражается на экономике.

Причиной падения цен на школьную форму стало то, что в прошлом году из Ирана, Турции, Пакистана и Китая был завезён большой объём школьной формы из синтетической ткани. Многим экспортёрам тогда не заплатили. Чтобы рассчитаться с ними, высвободить средства и разгрузить склады, бизнесмены решили выставить школьную форму по символическим ценам. В результате в Азербайджане снизился спрос на продукцию местного производства, изготовленную из натуральных тканей.

Что касается Бакинской текстильной фабрики, то предприятие также снизило цены — до 5–7 манатов. Однако, как отметила Бабаева, они не стали сильно опускать цены, поскольку уверены, что качество имеет решающее значение. Родители, которые хотят приобрести более надёжную и долговечную форму, могут купить фабричного производства.

По словам директора, нынешнюю ситуацию на рынке можно назвать позором. Она считает, что отсутствие регулирования ценовой конкуренции и защиты стандартов качества приводит к убыткам как для экономики страны, так и для предприятий.

«Мы уже третий год обращаемся с этим вопросом в Министерство экономики», — подчеркнула Бабаева.

Кроме того, предприниматель отмечает отсутствие интереса школьников к ношению формы. Требование к наличию единой формы для всех учащихся никак не регулируется в школах.

Из-за падения доходов Бабаева призналась, что ей пришлось сократить штат сотрудников с 500 до 100 человек. У других предпринимателей дела обстоят ещё хуже. С мая этого года многие азербайджанские предприятия фактически остановили работу. Бизнес столкнулся с серьёзными трудностями — отсутствием прибыли и большими расходами. Директор фабрики говорит, что, в отличие от соседних стран, в Азербайджане около 54% дохода уходит на налоги, содержание персонала, страховку, социальные выплаты, получение гигиенических сертификатов и соответствие стандартам. В итоге все эти затраты ложатся на себестоимость продукции. На этом фоне дешёвый текстиль, массово поступающий из-за рубежа, лишает местные фабрики конкурентоспособности. Многие предприятия закрываются или балансируют на грани выживания, при этом имея задолженности по кредитам.

Директор фабрики Бабаева подчёркивает, что местное производство не имеет никаких гарантий и защиты. Помимо импорта дешёвой продукции, конкуренцию составляют и небольшие цеха по пошиву школьной формы внутри страны.

«Мы пока сохраняем свою структуру и возлагаем надежды на заказы из-за рубежа. В противном случае и у нас не останется выхода. Решение этого вопроса находится лишь в компетенции руководства Кабинета министров, Администрации президента, Министерства экономики и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса», — отметила Бабаева.